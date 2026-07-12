Diesen August kommt das dritte Abenteuer der Paw Patrol in die Kinos. Bei der Schweizer Premiere von Blick kannst du «Paw Patrol: Der Dino Film» am 29. Juli vor allen anderen sehen. Gewinne bei uns vier Tickets inklusive Zvieri sowie Popcorn und Getränken.

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Die vierpfotigen Fellfreunde der Paw Patrol unter der Führung ihres menschlichen Freundes Ryder landen nach einem rätselhaften Sturm auf der Dinosaurierinsel. Neben vielen Dinos treffen sie dort auch auf ihren Artgenossen Rex, der sich zu einem Experten in Sachen Dinosaurier entwickelt hat. Doch schon bald beginnt der Erzfeind der Rettungshunde, Bürgermeister Humdinger, rücksichtslos mit dem Abbau natürlicher Ressourcen auf der Insel und bringt damit unbeabsichtigt einen bisher friedlich schlafenden Vulkan zum Ausbrechen. Nun müssen die Helden der Paw Patrol eingreifen und werden dabei in eine hochriskante Rettungsaktion verwickelt.

«Paw Patrol: Der Dino Film» kommt am 6. August in die Deutschschweizer Kinos. Dank Blick kannst du das neuste Abenteuer der felligen Helden vor allen anderen sehen. Wir verlosen 70 x 4 Tickets für die Schweizer Premiere am 29. Juli im Arena Cinemas Sihlcity in Zürich. Geniesse einen unvergesslichen Nachmittag im Kino mit deiner Familie. Im Gewinn inbegriffen sind ein Zvieri vor Beginn der Vorstellung sowie je Popcorn und ein Softgetränk zum Film.

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Teilnahmeschluss ist am 19. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.