Rock The Lakes begeistert vom 14. bis 16. August 2026 mit einem explosiven Line-up und einzigartiger Festivalstimmung direkt am Neuenburgersee. Blick verlost 15 x 2 Tagespässe für das Metal-Festival im Drei-Seen-Land.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Vom 14. bis 16. August wird Cudrefin VD direkt am Ufer des Neuenburgersees erneut zum Treffpunkt für Rock- und Metal-Fans. Die fünfte Ausgabe von Rock The Lakes verspricht drei Tage voller Energie, Emotionen und erstklassiger Live-Musik in einer einzigartigen Naturkulisse am See. Auf der beeindruckenden und einzigartigen Twin Stage stehen über 30 internationale Metal-Bands aus Europa, Amerika und Asien, darunter In Flames, Arch Enemy, Powerwolf, Soulfly, Clawfinger, Imminence und Lord of the Lost. Neben den Konzerten sorgen das Foodtrucks Village, das gemütliche Swiss-Chalet-Quartier, die Valhallamand Bar & Viking Spirit mit ihrer einzigartigen Wikinger-Atmosphäre sowie die Iceberg Bar für ein unvergessliches Festivalerlebnis direkt am See – lauter, stärker, unvergesslich.

Gewinne zwei Tagespässe für das Rock The Lakes vom 14. bis 16. August 2026 in Cudrefin. Die Tagespässe sind an einem Tag nach Wahl gültig. Erlebe internationale Top-Bands und die einzigartige Festivalatmosphäre direkt am Neuenburgersee.

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Teilnahmeschluss ist der 2. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.