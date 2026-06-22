Gemeinsam mit den Spielern der Fussball-Nationalmannschaft kreierte die Schweizer Uhrenmarke Norqain ein echtes Sammlerstück. Nur bei Blick kannst du einen der auf 260 limitierten Chronographen im Wert von 4850 Franken gewinnen.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Norqain

Gemeinsam mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft präsentiert Norqain die Adventure Chrono Swiss Football National Team Limited Edition. Der Chronograph wurde in engem Austausch mit den Spielern der Nati entwickelt und designt. So trafen sich Vertreter der familiengeführten Uhrenmarke mit mehreren Nationalspielern, darunter Captain Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo und Ricardo Rodriguez. Das Feedback der Spieler prägte die Entwicklung und Details der Uhr.

Der 41 Millimeter grosse Chronograph aus Edelstahl ist mit seinen Designelementen eine Hommage an die Fans und die Emotionen des Spiels. Das grüne Zifferblatt erinnert an ein Fussballfeld, während die kleine Sekunde in Form eines Fussballs den Eindruck eines ständig über das Zifferblatt rollenden Balles vermittelt. Bei der Datumsanzeige ist die Zahl 26 durch eine Schweizer Flagge ersetzt, als Verweis auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Im Inneren sorgt das Automatik-Chronographenwerk für Präzision, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit.

Bei einer offiziellen Teamzeremonie beim Nati-Zusammenzug erhielt jeder Spieler sein persönliches Exemplar. Die Stückzahl ist auf 260 Uhren limitiert. Zudem kommt der Chronograph in einer speziellen gestalteten Sammlerbox sowie mit einem zusätzlichen roten Kautschukarmband im Fussballlook.

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Blick verlost ein Exemplar der Adventure Chrono Swiss Football National Team Limited Edition von Norqain im Wert von 4850 Franken. Mach mit beim Gewinnspiel, und sichere dir mit etwas Glück die von der Leidenschaft der Fans inspirierte und mit einzigartigen Akzenten designte Uhr.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juni 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.