Das Dampfschiff Gallia lädt auch in diesem Sommer zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis auf dem Vierwaldstättersee. Blick verlost zwei Tickets für eine Fahrt mit «Legends of Lake Lucerne» mit 5-Gang-Menü, erstklassigem Service und vielen Wow-Momenten.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

Zwischen dem 15. Mai und dem 15. September kommt man auf dem historischen Dampfschiff Gallia in den Genuss eines exklusiven Erlebnisses auf dem Vierwaldstättersee. «Legends of Lake Lucerne» ist mehr als nur eine gewöhnliche Schiffsfahrt. Während der fünfstündigen Fahrt vorbei am Pilatus, der Rigi, der Rütliwiese und weiteren geschichtsträchtigen Orten, geniessen die Passagiere ein regionales 5-Gänge-Menü inklusive Getränken und herzliche Betreuung durch die Crew. Gastgeber Casimir Friedrich Knörr nimmt die Gäste ausserdem mit auf eine eindrückliche Zeitreise in die Anfänge der Dampfschifffahrt. Mit Charme, Witz und fundiertem Wissen vereint «Legends of Lake Lucerne» eindrucksvoll Schweizer Geschichte, stilvolles Ambiente und spannende Erzählungen. Die Fahrten finden täglich statt (ausser montags), am Mittwoch gibt es zusätzlich eine Abendfahrt.

Gewinne zwei Tickets für die fünfstündige Erlebnisfahrt «Legends of Lake Lucerne» für ein Datum zwischen dem 15. Mai und dem 15. September 2026 nach Wahl im Wert von 1100 Franken. Auf der Fahrt mit dem Belle-Époque-Dampfschiff erwartet euch je ein regionales 5-Gänge-Menü mit Wein, Champagner und Getränken, herzlicher Service, ein eindrucksvoller Panoramablick auf die Alpenwelt und geschichtsträchtige Orte, eine Zeitreise mit Gastgeber Casimir Friedrich Knörr und viele Überraschungen.

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Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.