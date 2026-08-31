Mach dich bereit für ein Musical voller Witz und Nostalgie! Wir verlosen Tickets für je eine Vorstellung in Zürich, Basel oder Luzern. Das absolute Highlight: Für fünf der Gewinnerpärchen wartet ein Meet & Greet mit dem Cast in Zürich!

1992 legte Marco Rima mit «Keep Cool» den Grundstein für eines der erfolgreichsten Schweizer Comedy-Musicals aller Zeiten. Bis 1996 begeisterte die Show in 625 Vorstellungen über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz und Deutschland. Die Neuauflage von «Keep Cool» bringt den legendären Mix aus schrägem Humor, packenden Popsongs und rasanter Bühnenaction zurück! Ab dem 8. Oktober geht das Kultmusical mit mehreren Vorstellungen in Zürich, Basel und Luzern auf Tour. Beim Remake darf sich das Publikum auf einen modernisierten Inhalt und Stars wie Bastian Baker, Viola Tami und Rob Spence freuen. Im Zentrum des Spektakels steht der selbstbewusste Draufgänger «Keep Cool», der in einer chaotischen Castingshow den ganz grossen Durchbruch sucht – bis die Liebe dazwischenfunkt und den gewohnten Wahnsinn erst so richtig ins Rollen bringt.

Blick schickt dich direkt ins Geschehen und verlost für drei Vorstellungen je 10 x 2 Tickets. So kannst du «Keep Cool» am 10. Oktober im Theater 11 in Zürich, am 21. November im Musical Theater in Basel oder am 19. Dezember im KKL Luzern sehen. Als absoluter Höhepunkt wartet auf fünf Gewinnerinnen und Gewinner sowie deren Begleitung in Zürich ein exklusives Upgrade: Ihr trefft den Cast bei einem Meet & Greet hinter den Kulissen! Lass dir diese Chance nicht entgehen, um den Stars der Show direkt gegenüberzustehen, unvergessliche Erinnerungen zu sammeln und einen spektakulären Abend zu erleben.

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Teilnahmeschluss ist am 6. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.