Im Juli wird das Engadin erneut zur Festivalregion rund um das Festival da Jazz mit zahlreichen Konzerten an verschiedenen Spielstätten. Blick verlost zwei Packages mit Übernachtung in St. Moritz und Tickets für die Konzerte am Lej da Staz am 19. Juli.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Festival da Jazz gilt als höchstgelegenes Festival dieser Art in Europa. An verschiedenen Spielstätten sorgen heutige und kommende Stars vom 2. bis 26. Juli für unvergessliche Konzertmomente in einem intimen Rahmen. Im legendären Dracula Club in St. Moritz, der Main Stage des Festivals, sind bereits Grössen wie Al Jarreau, Chick Corea, Diana Krall und Nigel Kennedy aufgetreten. Die kostenlosen Konzerte verteilen sich über verschiedene Spielstätten im Engadin – vom Brunchkonzert auf der Terrasse des Hotels Hauser über Late-Night-Auftritte in der Sunny Bar bis hin zu Konzerten am Lej da Staz, in Pontresina oder Celerina. So erleben Besucherinnen und Besucher internationale Stars und aufstrebende Talente aus nächster Nähe. Am 19. Juli 2026 am Lej da Staz stehen unter anderem Candy Dulfer und To Athena auf dem Programm und prägen das musikalische Tagesgeschehen vor eindrucksvoller Bergkulisse.

Gewinne eines von zwei Packages für das Festival da Jazz mit Tickets für die Konzerte am Lej da Staz vom 19. Juli 2026 sowie einer Hotelübernachtung im Waldhaus am See in St. Moritz für zwei Personen vom 19. auf den 20. Juli. Am Lej da Staz erwartet dich und deine Begleitperson ein musikalischer Sommertag vor eindrucksvoller Bergkulisse – eingebettet in die besondere Festivalstimmung des Festival da Jazz.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.