Das Moon & Stars in Locarno verspricht magische Nächte: Vom 9. bis 19. Juli rocken Stars wie Duran Duran, Gölä, Jamiroquai und Lewis Capaldi die Piazza Grande. Bei uns kannst du zwei Tickets für einen Konzertabend am Lago Maggiore gewinnen.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Moon & Stars gehört zu den beliebtesten Open Airs der Schweiz und verwandelt die Piazza Grande in Locarno in eine grosse Bühne unter freiem Himmel. Vor der Kulisse des Lago Maggiore verschmelzen Musik, Sommer und Lebensgefühl zu langen Nächten am See. Internationale und nationale Top-Acts sorgen auch in diesem Jahr für unvergessliche Konzerterlebnisse. Mit dabei sind unter anderem Duran Duran, Kim Wilde, Jamiroquai, OneRepublic, Lewis Capaldi, Rita Ora und Alan Walker sowie Gölä, Bligg und Stubete Gäng. Entlang der Food & Music Street mit ihren Bars und Foodtrucks verbinden sich Genuss, Musik und Tessiner Dolce Vita zu einer Stimmung, die weit über ein klassisches Open Air hinausgeht.

Blick verlost für jeden Konzertabend 10 x 2 Stehplatztickets. Gewinne mit etwas Glück Tickets für das Datum deiner Wahl und erlebe zwischen dem 9. und 19. Juli 2026 auf der Piazza Grande in Locarno einen einmaligen Sommerabend.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.