Gewinne Tickets für das Konzert von Laura Pausini

Auf ihrer «Io canto»-Welttournee kommt Laura Pausini am 15. Oktober in die Schweiz. Dank Blick kannst du beim Konzert live dabei sein und vorab in der Sunrise Starzone Lounge gemütlich einen Welcome-Drink geniessen.

Laura Pausini ist eine der bekanntesten Stimmen Italiens und seit Jahrzehnten international erfolgreich. Ihren Durchbruch feierte die Sängerin 1993 mit «La solitudine» beim Sanremo-Festival. Seither begeistert sie ihr Publikum mit grossen Popballaden auf Italienisch und Spanisch und wurde unter anderem mit einem Grammy Award sowie mehreren Latin Grammys ausgezeichnet. Nun ist sie mit ihrem neuen Coveralbum «Io canto 2» auf ihrer elften Welttournee. Dabei macht sie mit neuen Songs und vielen ihrer grössten Hits auch halt in der Schweiz.

Wir verlosen 15 × 2 Tickets für das Konzert von Laura Pausini am 15. Oktober im Hallenstadion Zürich – inklusive Upgrade für den exklusiven Zugang zur Sunrise Starzone Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig). Dort geniesst du einen Welcomedrink. Erlebe mit etwas Glück die Show der italienischen Pop-Ikone live!

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Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden