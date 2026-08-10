Am 29. August empfangen die Young Boys den FC Basel im Wankdorf. Gewinne bei uns zwei VIP-Tickets für das Duell, und geniesse dabei beste Sicht auf das Spielgeschehen sowie kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge.

Blick schickt dich als VIP zum Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel

Blick schickt dich als VIP zum Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel

Am fünften Spieltag der Super League kommt es im Wankdorf zum Duell zwischen YB und dem FC Basel. Mit Platz fünf und sechs in der letzten Saison haben beide Teams erstmals seit langer Zeit die Qualifikation für die europäischen Plätze verpasst. In den Direktduellen gab es neben zwei Unentschieden auch je einen klaren Heimsieg zu feiern. Wer kann sich nun beim ersten Aufeinandertreffen in der neuen Spielzeit durchsetzen?

Erfahre es live im Wankdorf. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel am 29. August in Bern. Erlebe mit etwas Glück das Duell von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus, und geniesse eine kostenlose Verpflegung mit Speisen und Getränken in der Valiant Lounge. Ausserdem verlost Blick weitere 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne.

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Teilnahmeschluss ist am 16. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.