Am 13. Juni lädt das Hotel Restaurant Chasseral zum kostenlosen Volksmusikfest auf 1548 Metern Höhe ein. Blick verlost eine Übernachtung für 2 Personen inklusive Abendessen im Rahmen des Festes.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Hotel Restaurant Chasseral im Berner Jura lädt zum zweiten grossen Volksmusikfest. Auf dem Gipfel des Jurabogens erwartet die Gäste ein festlicher, abwechslungsreicher Tag mit typischen Volksmusik-Orchestern, einem Jodel-Club, Treichlern, Alphornbläsern sowie einer Tanz- und Trachtengruppe. Dazu werden während des Tages kulinarische Highlights und regionale Spezialitäten serviert. Die Veranstaltung auf 1548 Meter über Meer bietet alles, was das Volksmusik-Herz begehrt, mit grandiosem 360-Grad-Panorama vom Seeland bis zu den Alpen.

Gewinne einer Übernachtung für zwei Personen im Hotel Restaurant Chasseral inkl. Zugang zum Volksmusikfest am 13. Juni 2025. Erlebe mit etwas Glück einen unvergesslichen Tag mit jeder Menge Volksmusik, guter Stimmung, kulinarischem Genuss und einem einzigartigen Sonnenuntergang.

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Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.