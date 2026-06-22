Im Kiddy Dome wartet auf Kinder eine riesige Indoor-Erlebniswelt mit Spiel, Bewegung und Abenteuer auf fünf Ebenen. Sichere dir bei Blick die Chance auf vier Eintrittstickets für einen erlebnisreichen Tag im beliebten Indoor-Paradies.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Einen Adrenalinschub, leuchtende Kinderaugen und jede Menge Abenteuer – genau das erwartet die Kinder im Kiddy Dome in Rohrbach BE. Auf über 6000 m² erstreckt sich eine vielseitige Indoor-Erlebniswelt auf fünf Ebenen, in der Kinder klettern, rutschen, toben und spielen können, während Eltern in der Lounge entspannen und das bunte Treiben geniessen. Für zusätzliche Action sorgen der Donut-Glider, die Vulkan-Rutsche und die Kartbahn als Highlights des Hauses. Tiger Jimmy und Bär Bruno begleiten die Kinder durch die bunte Spielwelt und machen das Erlebnis noch lebendiger. Zentral zwischen Bern, Basel, Luzern und Zürich gelegen, ist der Kiddy Dome ein abwechslungsreiches Ausflugsziel und ideal für einen rundum gelungenen Familienausflug.

Blick verlost 40 x 4 Eintrittstickets für zwei Kinder und zwei Erwachsene für den Kiddy Dome in Rohrbach BE – perfekt für einen rundum gelungenen Familienausflug mit Spiel, Bewegung und jede Menge Abenteuer.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.