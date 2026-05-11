Unter den Gewölben der Kirche Enge entsteht eine spektakuläre Live-Show: «Die vergessene Legende von Zürich» verbindet Videomapping, Live-Gesang und Musik zu einem immersiven Erlebnis. Gewinne zwei Tickets für eine Vorstellung.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Nachdem «Die vergessene Legende von Basel» rund 18’500 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hatte, ist die Inszenierung «Die vergessene Legende von Zürich» noch bis zum 24. Mai in der Kirche Enge in Zürich zu bestaunen. Die imposanten Gewölbe der Kirche werden dabei zur Bühne: Der ganze Raum wird zur Projektionsfläche, in der sich Videomapping, Live‑Gesang, Musik und choreografische Bewegung zu einer dichten, immersiven Show verbinden. Die Geschichte beginnt mit einem geheimnisvollen Buch, das sich öffnet und die Zeit aus dem Gleichgewicht bringt. Plötzlich erwachen die Wände, Gestalten tauchen aus dem Dunkel auf und eine vergessene Legende entfaltet sich direkt vor den Augen des Publikums. Die brandneue Show wurde eigens für Zürich geschaffen.

Wir verlosen jeweils 15 x 2 Tickets für die Show «Die vergessene Legende von Zürich» am 23. und 24. Mai in der Reformierten Kirche Enge. Mach mit beim Gewinnspiel und erlebe mit etwas Glück die Inszenierung hautnah.

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Teilnahmeschluss ist am 17. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.