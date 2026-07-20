Am 14. August lädt Blick zur grossen Filmnacht im Coop Open Air Cinema auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau. Wir verlosen Tickets für die Vorpremiere der französischen Komödie «Oh la la 2», Apéro riche inklusive.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Wenn der Sommerabend langsam dämmert und die ersten Filmszenen über die Grossleinwand flimmern, beginnt im Coop Open Air Cinema der Kinoabend in unverwechselbarem Ambiente. Am 14. August lädt Blick auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau zur Vorpremiere der französischen Komödie «Oh la la 2».

Nachdem DNA-Tests die Herkunft der Familien Bouvier-Sauvage und Martin durcheinandergebracht haben, soll die Hochzeit ihrer Kinder für einen Neuanfang sorgen. Doch ein neu entdeckter Cousin bringt weitere Familiengeheimnisse ans Licht – und stellt alles infrage, was die beiden Familien über ihre Vergangenheit zu wissen glaubten. Mit viel Humor und französischem Charme gerät die Familienfeier erneut aus dem Gleichgewicht.

Blick verlost 95 x 2 Tickets inklusive Apéro riche für die Blick-Filmnacht von «Oh la la 2» am 14. August 2026 im Coop Open Air Cinema auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau. Mit etwas Glück erlebst du gemeinsam mit deiner Begleitperson ein Filmvergnügen in einzigartiger Atmosphäre unter freiem Himmel. Dabei kommt ihr nicht nur in den Genuss eines Apéro riche; zum Gewinn gehören auch je eine Portion Popcorn und je ein Softgetränk vor dem Filmstart sowie je eine Glace in der Pause.

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Teilnahmeschluss ist am 26. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.