13 Jahre nach dem letzten Film kommt «Scary Movie 6» in die Schweizer Kinos. Dank Blick kannst du die Horror-Komödie bei der Schweizer Premiere am 3. Juni im Arena Cinema Sihlcity schauen. Gewinne zwei Tickets und erlebe einen Kinoabend inklusive Apéro.

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«Scary Movie» nimmt in seiner Parodiereihe immer wieder Horrorfilme und popkulturelle Phänomene aufs Korn. 26 Jahre nach dem ersten Film erscheint am 4. Juni der sechste Teil der Horror-Komödie. In «Scary Movie 6» werden unter anderem «M3gan», «Smile», «Sinners», «Es» und die neusten «Scream»-Filme parodiert.

Nachdem sie vor 26 Jahren einem maskierten Mörder entkommen sind, geraten die alten Freundinnen und Freunde erneut ins Visier des Killers. Doch auch Vampire, ein unheimlicher Grinse-Schrecken und mehr verbreiten unter ihnen Angst und Todesgefahr.

Schaue die Horror-Komödie mit vielen bekannten Gesichtern aus ihren Vorgängern vor dem offiziellen Kinostart. Blick verlost 70 x 2 für die Schweizer Premiere von «Scary Movie 6» am 3. Juni im Arena Cinema in Zürich. Geniesse mit deiner Begleitperson vor dem Filmstart einen Apéro sowie ein Popcorn und ein Softgetränk pro Person während der Vorstellung.

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Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.