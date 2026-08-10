Am 5. September wird die Allmend Luzern zur grössten Partyzone der Schweiz. Das Energy Air bringt 40'000 Fans zusammen und sorgt für ein spektakuläres Sommerfinale. Die exklusiven Tickets gibt es nur zu gewinnen – auch hier bei uns!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Erstmals wird Luzern zum Schauplatz des Energy Air. Auf der Allmend Luzern erwartet die Fans am 5. September das grosse Sommerfinale mit spektakulären Live-Acts, mitreissender Stimmung und unvergesslichen Momenten. Dabei stehen vor 40'000 Fans nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler live auf der Bühne. Das Line-up verspricht grosse Highlights: So sind unter anderem der Luzerner Rapper Mimiks, die britische Boygroup Take That, das Elektropop-Duo Glasperlenspiel und der irische Sänger Gavin James mit dabei. In der Galerie findest du eine Übersicht aller Acts. Das Energy Air ist mehr als ein Konzert – es ist eine Party, die man hautnah miterlebt und die einem für immer in Erinnerung bleibt. Tickets für diesen einzigartigen Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

Blick verlost 40 x 2 Sitzplatztickets sowie 90 x 2 Stehplatztickets für das Energy Air am 5. September 2026 auf der Allmend Luzern. Sei mit etwas Glück dabei und mache diesen Abend zu deinem persönlichen Sommerfinale!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 16. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.