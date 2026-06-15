Vom 9. bis 11. Juli 2026 wird Frauenfeld zum Zentrum der Hip-Hop-Welt. Stars wie Don Toliver, Gunna, Yeat und Wiz Khalifa heizen den Fans ein. Wir verlosen Festivalpässe für alle drei Tage!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

In Frauenfeld steigt vom 9. bis 11. Juli das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Nationale und internationale Stars geben sich am dreitägigen Open Air die Klinke in die Hand und sorgen auf mehreren Bühnen für packende Stimmung. In diesem Jahr mit dabei sind unter anderem Yeat, Sido & Friends, Ufo361, Bia, Don Toliver, Gunna, EsDeeKid, SSIO, Ken Carson, Wiz Khalifa, Rin und viele mehr.

Das Open Air Frauenfeld gehört auch 2026 wieder zu den grössten Highlights des Festivalsommers. Neben den Konzerten sorgen das weitläufige Festivalgelände, die Campingplätze sowie das vielseitige Gastronomieangebot für die passende Festivalstimmung. Drei Tage lang wird gefeiert, getanzt und zu den Beats der grössten Hip-Hop-Stars mitgerappt.

Wir verlosen 10 x 2 Dreitagespässe für das Open Air Frauenfeld vom 9. bis 11. Juli 2026 in Frauenfeld. Erlebe bei einem der angesagtesten Festivals der Schweiz drei unvergessliche Tage und feiere eine einmalige Party.

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Teilnahmeschluss ist der 21. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.