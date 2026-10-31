Bei den Fockers steht das nächste grosse Familientreffen an. Ab dem 26. November ist die Komödie mit Ben Stiller, Robert De Niro und Ariana Grande auf der Grossleinwand zu sehen. Blick lädt am 18. November zur exklusiven Premiere von «Focker-In-law» in Zürich.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Über zwei Jahrzehnte lang kämpfte Greg Focker um die Gunst seines Schwiegervaters Jack. Die Begegnungen der beiden sorgte schon für so manche unangenehme Situation. Greg und Pam haben inzwischen ihre eigene Familie gegründet und die Kinder sind erwachsen. Bei einem Familientreffen verkündet ihr Sohn Henry, dass er seine Freundin Olivia heiraten möchte. Doch anders als erwartet begegnet Greg der Beziehung mit grossem Misstrauen. So beschliesst er, seine zukünftige Schwiegertochter genauer unter die Lupe zunehmen und greift dabei auf die Methoden seines Schwiegervaters zurück. Doch Greg fehlt dafür das nötige Geschick, was in der Familie zu neuen Spannungen führt.

Nach «Meet the Parents», «Meet the Fockers» und «Little Fockers» kommt nun der vierte Teil dieser urkomischen Familiengeschichte in die Kinos. Neben den altbekannten Darstellerinnen und Darstellern wie Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo und Owen Wilson ergänzt neu die Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande den Cast. «Focker-In-Law» kommt am 26. November in die Schweizer Kinos.

Dank Blick kannst du die Komödie vor allen anderen sehen. Wir verlosen 270 x 2 Tickets für die Schweizer Premiere von «Focker-In-Law» im blue Cinema Corso in Zürich. In den Tickets inbegriffen ist je ein Popcorn und Getränk. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

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Teilnahmeschluss ist am 8. November 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.