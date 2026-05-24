Steven Spielberg beschäftigt sich in «Disclosure Day» erneut mit der Frage nach ausserirdischem Leben. Am 9. Juni kannst du den Sci-Fi-Thriller bei der Schweizer Premiere vor allen anderen sehen. Gewinne Tickets für die exklusive Vorstellung mit Apéro in Zürich.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Hättest du Angst, wenn jemand dir beweisen würde, dass wir in diesem Universum nicht alleine sind? Diese Frage greift Steven Spielberg in seinem neusten Sci-Fi-Blockbuster auf. In der Hauptrolle zu sehen sind Emily Blunt, Josh O'Connor und Colin Firth. Das Drehbuch stammt von David Koepp, der schon als Autor vom Drehbuch zu «Jurassic Park» oder «Mission: Impossible» fungierte, nach einer Idee von Steven Spielberg. «Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit» ist ab dem 10. Juni im Kino zu sehen.

An der Schweizer Premiere von Blick kannst du den Film bereits vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost 135 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 9. Juni im Arena Cinemas Sihlcity in Zürich. Dabei erwarten dich und deine Begleitperson auch ein Apéro sowie je ein Popcorn und ein Getränk zur Vorstellung. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspielpreise auf Ricardo und Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit, und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspielpreise auf Ricardo und Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit, und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist am 31. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.