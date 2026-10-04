Das Kultmusical «Hair» erzählt von Liebe, Freiheit und Rebellion der 68er-Generation. Erlebe die provokative Mischung aus Rock, Tanz und Gesellschaftskritik im Theater St. Gallen. Blick verlost Tickets für zwei Vorstellungen des legendären Musicals.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

«Hair» gilt als Meilenstein der Musicalgeschichte und feierte 1967 in New York Premiere. Nun ist das Rockmusical mit Hits wie «Aquarius», «Let the Sunshine In» und «Hair» wieder im Theater St. Gallen zu sehen. Regisseur Krystian Lada, bekannt für seine Inszenierungen wie «Lili Elbe» und «Macbeth» in St. Gallen, bringt das Rockmusical mit frischem Blick auf die 68er-Bewegung auf die Bühne.

Claude Bukowski steht zwischen der Wehrpflicht im Vietnamkrieg und dem freien Leben der Hippies. Mit einem Einberufungsbefehl kommt er nach New York und trifft im Central Park auf den «Hippie-Tribe» um George und Sheila. Claude schliesst sich ihnen an und rebelliert gegen den Krieg und gesellschaftliche Normen. Bald beginnt eine explosive Dreiecksbeziehung zwischen Claude, Sheila und George. Doch Claude gerät zunehmend in eine Sinneskrise: Er schafft es nicht, den Erwartungen seiner Eltern gerecht zu werden und sich dem Verpflichtungsgefühl gegenüber dem Staat zu entziehen.

Erlebe im Erfolgsmusical «Hair» die Geschichte der 68er-Bewegung mit kritischer Rück- und Voraussicht. Wir verlosen 20 x 2 Tickets für die Vorstellung am 25. Oktober sowie 25 x 2 Tickets für die Vorstellung vom 5. November im Theater St. Gallen.

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Teilnahmeschluss ist am 11. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.