Gewinne 3 × 2 Tickets für die Weihnachts-Dinner-Show «Stille Kracht» am 29. November 2026 im Casinotheater Winterthur. Freue dich auf OHNE ROLF, Manuel Stahlberger und spektakuläre Artistik – inklusive 4-Gang-Menü, exklusive Getränke.

Laurin Nadig

«Stille Kracht» bringt Weihnachtsstimmung, spektakuläre Artistik und feinen Genuss ins Casinotheater Winterthur. Durch den Abend führt in diesem Jahr OHNE ROLF. Das Gastgeber-Duo kommt dabei ganz ohne gesprochene Worte aus und sorgt mit seinen unverwechselbaren Schildern für überraschende und humorvolle Momente.

Zum Programm gehören Manuel Stahlberger sowie weitere Künstler und Artistinnen. Das Publikum darf sich auf wortgewandte Geschichten, schwindelerregende Akrobatik und virtuose Zirkuskunst freuen. Mal wird es witzig, mal feinfühlig und mal ein bisschen verrückt. Für die musikalische Begleitung sorgt die «Non Silent Crashing Band».

Auch kulinarisch hat der Abend einiges zu bieten. Wir verlosen 3 × 2 Tickets für «Stille Kracht» am 29. November 2026 im Casinotheater Winterthur. Ein 4-Gang-Menü ist im Gewinn enthalten, Getränke sind exklusive.

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Teilnahmeschluss ist am 1. November 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.