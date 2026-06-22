Erlebe das grösste Latin-Festival Europas in Zürich! Das Caliente!-Festival verwandelt das Kasernenareal vom 3. bis 5. Juli 2026 in ein lebendiges Festivalgelände. Neben Tickets verlosen wir einen Flug für zwei Personen mit Edelweiss ans Caliente in Kolumbien.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Caliente ist nicht nur ein Musikfestival, sondern eine mitreissende Feier lateinamerikanischer Lebensfreude, die Zürich am ersten Juli-Wochenende in ein pulsierendes Tropenparadies verwandelt. Ob Salsa, Reggaeton, Bachata, Cumbia oder Latin House – internationale Live-Acts und energiegeladene Beats sorgen für ausgelassene Festivalstimmung. Authentische Spezialitäten der lateinamerikanischen Küche und karibisches Flair schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die an einen Kurzurlaub unter Palmen erinnert. Das Festival verspricht ein Erlebnis voller Rhythmus, Leidenschaft und Lebensfreude – Langeweile gibt’s hier nicht.

Neu wird das Caliente auch in Kolumbien gefeiert. Vom 26. bis 28. November findet das Festival in Cartagena bereits zum zweiten Mal im Rahmen des Mercado Cultural del Caribe statt. Blick schickt dich ans Caliente nach Südamerika und verlost einen Flug ab Zürich in der Economy Max für zwei Personen mit Edelweiss ins Ferienparadies Cartagena im Wert von 3000 Franken. Erlebe in Kolumbien das Caliente-Festival und freu dich auf tropisches Flair, traumhafte Küsten und Strände, beeindruckende Natur sowie lebendige Städte voller Kultur und Geschichte. Zudem verlosen wir 19 x 2 Tickets für das Caliente-Festival auf dem Kasernenareal in Zürich am Freitag, 3. Juli 2026.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Der Flug nach Kolumbien muss im Zeitraum November/Dezember 2026 während des Caliente in Cartagena stattfinden. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.