Seit Donnerstag kann man «GTA VI» zocken. Bei uns kannst du mit etwas Glück eine Playstation 5 Digital Edition inklusive des brandneuen GTA VI im Wert von über 700 Franken gewinnen.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

«GTA VI» zieht zurzeit alle in seinen Bann. Fülle das Formular aus und nimm an der Verlosung teil. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Playstation 5 Digital Edition zusammen mit dem neuen GTA VI.

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Teilnahmeschluss ist am 25. November 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.