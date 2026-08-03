Die Street Food Park Festivals bringen kulinarische Vielfalt, Live-Musik und Unterhaltung an verschiedene Orte in der Schweiz. Wir verlosen 40-mal 2 Getränkegutscheine für ausgewählte Festivalstandorte.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Seit 2017 vereinen die Street Food Park Festivals von Alta Vista Events leckeres Essen, Getränke, Musik und Unterhaltung an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Mit über 200 Gerichten aus aller Welt bieten die Festivals eine kulinarische Tour durch die schönsten Städte der Schweiz und sorgen für ein einzigartiges Erlebnis mit lebendigem Ambiente. Von herzhaften Gerichten bis zu süssen Kreationen bieten die zahlreichen Foodstände die Möglichkeit, neue Geschmäcke zu entdecken, verschiedene Küchen der Welt kennenzulernen und sich kulinarisch durchzuprobieren.

Live-Musik, DJs und Bands sorgen für die passende Stimmung, und auch die kleinsten Besucher kommen durch verschiedene Kinderattraktionen auf ihre Kosten. So wird das Street Food Park Festival zum beliebten Treffpunkt für alle Generationen und sorgt im Sommer für einen Ort voller Genuss, Unterhaltung und Erlebnis für die ganze Familie und alle Feinschmecker.

Wir verlosen 40-mal 2 Getränkegutscheine im Wert von je 25 Franken für die Street Food Park Festivals 2026. Die Gutscheine können an einem der Festivalstandorte nach Wahl eingelöst werden – von Neuenburg über Baden, Ebikon, Uster, Chur und Kloten bis nach Zürich oder Zug. Die komplette Liste mit allen Stopps findest du hier. Geniesse eine kulinarische Weltreise, verbunden mit lebendiger Festivalstimmung, Live-Konzerten und einzigartiger Atmosphäre.

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Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.