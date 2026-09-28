Am 10. Oktober treffen die SC Bern Frauen auf die ZSC Lions Frauen. Gewinne zwei Tickets für die Hockey Night in der Postfinance Arena inklusive Dreigangmenü und Getränken. Erlebe das Spiel mit etwas Glück in besonderem Rahmen, und geniesse die packende Hockey-Action.

In der Women’s Leauge kämpfen sieben Teams um eine gute Positionierung für die Playoffs. Nur die besten zwei Teams stehen direkt im Playoff-Halbfinal. Die auf den Plätzen drei bis sechs Rangierten spielen um die beiden übrigen Halbfinaltickets. Am 10. Oktober empfangen die SC Bern Frauen die ZSC Lions Frauen in der Postfinance Arena in Bern. Wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein intensives Hockeyspiel mit schnellen, packenden Zweikämpfen und einer mitreissenden Atmosphäre im Stadion freuen.

Für dieses Hockey-Night-Spiel verlost Blick 2 × 2 Tickets. Das Gewinnpaket bietet weit mehr als den Besuch der Partie: Vor dem Spiel erwartet die Gewinnerinnen und Gewinner ein feines Dreigangmenü sowie Getränke bis zur zweiten Drittelpause. Damit verbindet die Hockey Night das Mitfiebern beim Duell zwischen den SCB Frauen und den ZSC Lions Frauen mit einem kulinarischen Erlebnis in einem besonderen Rahmen. Mit etwas Glück bist du live dabei, wenn in Bern um Punkte, Emotionen und den Sieg gekämpft wird.

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Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.