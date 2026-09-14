Vom 2. bis 4. Oktober findet das Herofest in der Bernexpo statt. Gewinne mit etwas Glück einen von 60 Tagespässen und erlebe die grösste Schweizer Convention für Gaming, E-Sport und Cosplay hautnah.

Vom 2. bis 4. Oktober erwartet dich am Herofest in Bern ein abwechslungsreiches Programm rund um Gaming, E-Sport, Cosplay und Popkultur. Besucherinnen und Besucher können neue Games ausprobieren, beliebte Titel anspielen und sich mit anderen Gaming-Fans messen. Dich erwarten spannende E-Sport-Turniere, packende Matches, Bühnenshows, Community-Aktionen und zahlreiche Mitmachangebote.

Auch abseits des Gamings gibt es viel zu entdecken: Bewundere aufwendig gestaltete Cosplays, triff Gleichgesinnte aus der Community und tauche in die Welten von Filmen, Serien, Comics und Anime ein. An verschiedenen Ständen kannst du dich über Neuheiten informieren, Merchandise entdecken und dich mit anderen Fans austauschen. Für Unterhaltung sorgen zudem kreative Wettbewerbe, Live-Programmpunkte und weitere Überraschungen vor Ort. Ob du selbst spielen, bei Turnieren mitfiebern, Fotos machen, neue Leute kennenlernen oder einfach die besondere Festivalatmosphäre geniessen möchtest – am Herofest gibt es während des ganzen Wochenendes viel zu erleben.

Nutze deine Chance und sichere dir mit etwas Glück einen Tagespass für das Herofest in Bern. Wir verlosen je 10 x 2 Pässe für einen Convention-Tag in der Bernexpo. Freue dich auf ein Wochenende voller Gaming, E-Sport, Cosplay, Popkultur und unvergesslicher Begegnungen und geniesse gemeinsam mit anderen Fans die Festivalatmosphäre vor Ort.

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Teilnahmeschluss ist am 20. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.