Exklusiver Fussballtalk in Zürich: Blick und Zurich-Versicherung laden am 16. Juni zum Live-Event von «FORZA!». Florian Raz und seine Gäste analysieren die Schweizer WM-Chancen. Gewinne Tickets und sei dabei!

Auch während der WM analysiert der preisgekrönte Fussball-Podcast von Blick die wichtigsten Fussballthemen. Vor Ort in den USA ordnen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und der neue Blick-Experte Blerim Dzemaili direkt nach jedem Nati-Spiel das Gezeigte ein. Und aus Zürich gibt es zwischen den Spielen die WM-Analysen mit den Hosts Florian Raz, Emanuel Gisi, Sven Schoch und prominenten Gästen.

Am 16. Juni laden Blick und die Zurich-Versicherung zum exklusiven Live-Podcast im Auditorium am Hauptsitz der Zurich ein. Florian Raz begrüsst den ehemaligen Nati-Spieler Ciriaco Sforza und spricht mit dem WM-Teilnehmer von 1994 über das erste Spiel der Schweizer Nati. Zudem wagen sie einen Ausblick auf den weiteren Turnierverlauf und stellen sich den Publikumsfragen.

Blick verlost 25 x 2 Tickets für den Live-Podcast von «FORZA!» am 16. Juni in Zürich. Neben den pointierten Analysen und klaren Meinungen der Experten vor Ort erwarten dich und deine Begleitperson vorab ein kleiner Snack und ein Willkommensgetränk.

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Teilnahmeschluss ist der 10. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.