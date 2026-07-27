Das Open Air Gampel bringt wieder einmalige Konzerte, ausgelassene Stimmung und die besondere Festivalatmosphäre mit sich. Wir verlosen 33-mal 2 «All Day»-Festivalpässe für die grosse Party im Wallis.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Open Air Gampel ist seit Jahrzehnten ein fester Teil des Schweizer Festivalkalenders und feiert in diesem Jahr seine 40. Ausgabe. Im schönen Oberwallis gelegen, bietet Gampel eine besondere Kulisse für mehrere Tage voller Live-Musik, Campingstimmung und unvergesslicher Festivalmomente. Rund 30 Bands und über 50 DJs sorgen für ein vielseitiges Line-up, das von Rock und Pop bis Hip-Hop und elektronische Musik reicht. Mit dabei sind unter anderem Materia, Hecht, Lo & Leduc, Jule X, Kunz, Mia Julia, Zartmann, Sombr sowie Kygo.

Das Open Air Gampel ist natürlich auch bekannt für die Partys neben den Hauptbühnen. In der grossen Partyzone sorgt «iischi Party» mit diversen nationalen und internationalen DJs für Stimmung bis spät in die Nacht und Sonntags bis 12.00 Uhr. Zudem bietet das Gelände verschiedene Foodstände, Bars und das Camping, das für viele ebenfalls zum Festival dazugehört.

Wir verlosen 33-mal 2 Festivalpässe «All Day» für das Open Air Gampel vom 19. bis 23. August 2026 im Wallis. Damit kannst du bereits am Mittwoch auf das Gelände und beim Warm-up dabei sein. Danach warten von Donnerstag bis Samstag unvegessliche Konzerte auf den Hauptbühnen, und in der Partyzone kann bis Sonntag um 12.00 Uhr gefeiert werden. Im Wallis erwarten dich somit gleich fünf Tage lang Musik, gute Stimmung und die einzigartige Atmosphäre des Gampel.

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Teilnahmeschluss ist der 2. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.