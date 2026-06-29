Die Sommerferien stehen vor der Tür. Passend dazu verlost Blick Apotheken-Gutscheine für Benu, Amavita und Dr. Bähler Dropa im Gesamtwert von über 10'000 Franken. Gewinne mit etwas Glück einen Gutschein im Wert von 120 Franken.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Apotheken sind ein fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung und für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Apothekerinnen und Apotheker verfügen über fundiertes Fachwissen rund um Medikamente, deren richtige Anwendung und mögliche Wechselwirkungen. Doch die meisten Apotheken bieten weit mehr als das. Neben der Beratung bei alltäglichen Beschwerden findet man dort auch zahlreiche Dienstleistungen und Gesundheitsangebote.

Gerade vor den Sommerferien lohnt sich ein Besuch in der Apotheke. Zahlreiche Apotheken beraten bei der Zusammenstellung einer Reiseapotheke und informieren darüber, welche Impfungen je nach Reiseziel empfohlen werden. Auch kleinere gesundheitliche Beschwerden, die im Sommer häufiger auftreten, lassen sich dort schnell und kompetent einschätzen und behandeln.

Blick verlost 87 Apotheken-Gutscheine im Wert von jeweils 120 Franken für die Apotheken Benu, Amavita und Dr. Bähler Dropa im Gesamtwert von 10’000 Franken. Mach mit, gewinne mit etwas Glück einen Gutschein für eine Apotheke in deiner Nähe und fülle deine Reiseapotheke auf.

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Teilnahmeschluss ist der 5. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.