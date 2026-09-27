Am 15. Oktober kommt der Actionfilm «Street Fighter» in die Schweizer Kinos. Dank Blick kannst du den Film bereits einen Tag vorher schauen. Wir verlosen Tickets für die exklusive Premiere im IMAX-Saal des Blue Cinema in Bern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

1993 werden die beiden zerstrittenen Streetfighter Ryu und Ken Masters von Chun-Li für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert. Doch das Turnier entpuppt sich als eine tödliche Verschwörung. Die beiden Kämpfer müssen nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit antreten.

«Street Fighter» gehört wohl zu den kultigsten Prügelvideospielen und erhält nun seine nächste Verfilmung. Regisseur ist Kitao Sakurai, die Hauptrollen übernehmen Noah Centineo, Andrew Koji und Callina Liang. Doch auch sonst kann sich die Besetzung sehen lassen. So sind unter anderem Jason Mamoa, 50 Cent, Eric André, David Dastmalchian sowie die beiden Wrestling-Legenden Roman Reigns und Cody Rhodes auf der Leinwand zu sehen.

Wir verlosen 150 x 2 Tickets für die exklusive Premiere von «Street Fighter» am 14. Oktober im IMAX-Saal im Blue Cinema Cinedome in Muri bei Bern. Dabei kommen die Gäste auch in den Genuss eines Apéros sowie je eines Popcorns und eines Softgetränks.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.