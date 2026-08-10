Das Seaside Festival bringt am 28. und 29. August 2026 hochkarätige Acts wie Tom Odell, Roxette, Anastacia und Nena in die Spiezer Bucht. Gewinne bei uns zwei Zweitagespässe und erlebe Musik, Emotionen und Festivalstimmung am Thunersee.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Unter anderem Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre & Joy Denalane und ClockClock am ersten Tag sowie Roxette, Anastacia, Gotthard, Nena und Sens Unik am zweiten Tag sorgen in der Spiezer Bucht für unvergessliche Open-Air-Momente. Das Seaside Festival am 28. und 29. August verbindet Generationen und verspricht zwei Tage voller Musik und Emotionen vor einzigartiger Kulisse – direkt am Thunersee, umgeben von Weinbergen und mit Blick auf das Schloss Spiez. Auch junge Schweizer Talente zeigen auf der Session-Bühne ihr Können. Nach den Konzerten geht die Musik in der legendären Dock Bar weiter: Bei «Pearls on Vinyl» legen DJ Don Grande & The Good Vibes Superspreaders ausgewählte Perlen aus ihrer Schallplattensammlung auf und sorgen bis in die Nacht für ausgelassene Stimmung.

Blick verlost 25 x 2 Zweitagespässe für das Seaside Festival vom 28. und 29. August 2026 in Spiez. Erlebe mit etwas Glück ein Hit-Feuerwerk und eine einzigartige Atmosphäre beim Open Air am Ufer des Thunersees.

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Teilnahmeschluss ist am 16. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.