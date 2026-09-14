Schaue am 4. Oktober in einem Blue Cinema nach Wahl den dritten Kinofilm mit dem Knet-Schaf. Für diverse Vorstellungen von «Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld» kannst du bei uns vier Tickets inklusive kleines Frühstück gewinnen.

Wir verlosen Tickets für die Kinoevents zu «Shaun das Schaf»

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Shaun und seine wolligen Freunde der Mossy Bottom Farm sind mit ihrem gepflegten Kürbisgarten bereit für Halloween. Doch kurz vor dem Fest zerstört der tollpatschige Farmer die mit viel Liebe herangezüchteten Kürbisse. Um Halloween doch noch zu retten, wird Shaun zum verrückten Wissenschaftler. Doch seine Experimente haben ungeahnte, urkomische Folgen.

«Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld» ist der dritte Kinofilm der beliebten Kinderserie der britischen Knetschmiede Aardman. Das Animationsstudio zeichnet sich auch verantwortlich für fantastische Filme wie «Chicken Run» oder «Wallace and Gromit». Das neuste Abenteuer von Shaun kommt am 1. Oktober in die Deutschschweizer Kinos.

Blick verlost für die Vorstellungen von «Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld» am 4. Oktober in den Blue Cinemas in Bern, Biel, Chur, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich je 15 x 4 Tickets. Geniesse dabei vor der Familienvorstellung auch ein kleines Frühstück (ab 9.45 Uhr) und erlebe einen unvergesslichen Kinotag mit deinen Liebsten – Filmstart 11.00 Uhr.

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Teilnahmeschluss ist am 20. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.