Am 1. Oktober kommt der Dreamworks-Animationsfilm über zwei beste Freundinnen in die Kinos. Bei der Premiere von Blick am 5. September kannst du «Forgotten Island» mit Zmorge, Popcorn und Getränk geniessen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seit ihrer Kindheit sind Jo und Raissa beste Freundinnen. Als die beiden ihren Highschool-Abschluss machen, scheinen sich ihre Wege jedoch zu trennen. In ihrer letzten Nacht geraten sie durch ein mysteriöses Portal auf die Insel Nakali. Von dieser haben die zwei Freundinnen schon als kleine Kinder viele Geschichten gehört. Magische und mythische Wesen leben an diesem Ort – manche erweisen sich ihnen gegenüber als Verbündete, andere als gefährliche Gegner. Doch bald merken die beiden, dass sie die Insel nur verlassen können, wenn sie all ihre gemeinsamen Erinnerungen an ihre gesamte Freundschaft aufgeben. Auf der Suche nach einer anderen Lösung beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit.

«Forgotten Island» kommt am 1. Oktober in die Schweizer Kinos. Blick lädt bereits am 5. September zur Premiere des Dreamworks-Animationsfilms. Wir verlosen 50 x 4 Tickets für die exklusive Vorstellung im Blue Cinema Maxx Luzern. Dabei erwartet euch vor dem Filmstart ein Familien-Zmorge, zudem erhält jeder einen Gutschein für ein Popcorn und ein Getränk.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 23. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.