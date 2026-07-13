Erlebe am Nationalfeiertag den Schweizer Kinohit «Ewigi Liebi» im Dolder Wellenkino. Die grösste Schweizer Liebeskomödie verbindet Musik, Liebe und zweite Chancen. Wir verlosen exklusiv Tickets für die Sofas sowie für die Lounge für zehn Personen mit Apéro und Drinks.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Vom 31. Juli bis 16. August kannst du im Dolder Wellenkino in Zürich die grössten Blockbuster sowie die neusten Schweizer Kinohits unter freiem Himmel geniessen. Ob auf gemütlichen Sofas, auf Liegestühlen oder auf mitgebrachten eigenen Picknickdecken: Im Freiluftkino ist beste Unterhaltung und tolle Atmosphäre garantiert. Am 1. August lädt das Dolder Bad alle Badegäste zum Kinospass ein: Wer diesen Tag im Schwimmbad verbringt, kann am Abend den Film «Ewigi Liebi» kostenlos geniessen. Zudem verlost Blick exklusiv die Sofaplätze sowie die Lounge für den Nationalfeiertag.

Daneli (Luca Hänni) und Heidi (Elena Flury) verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Als Jugendliche waren sie im Emmental unzertrennlich, doch ein schmerzhafter Bruch stellte ihre Liebe auf die Probe. Jahre später bringt eine aussergewöhnliche Reise in die Vergangenheit längst vergessene Gefühle und alte Wahrheiten zurück. Zwischen alten Freunden, Musik und einer guten Portion Kitsch müssen sie herausfinden, ob ihre Geschichte wirklich schon zu Ende erzählt ist.

Nach dem Musicalerfolg von «Ewigi Liebi» kam diesen Frühling der Kinofilm auf die Grossleinwand. Verkörpert werden die beiden Hauptfiguren von Susanne Kunz und Pasquale Aleardi; die jungen Versionen der beiden geben Elena Flury und Luca Hänni. Regie führt Pierre Monnard, der schon für Schweizer Kinoerfolge wie «Hallo Betty» und «Platzspitzbaby» zuständig war. Natürlich dürfen auch die grössten Schweizer Pophits wie «Heimweh» von Plüsch, «Sex» von Florian Ast, «Alperose» von Polo Hofer und der Titelsong von Mash nicht fehlen.

Schaue die Schweizer Musicalkomödie im Dolder Wellenkino in Zürich unter freiem Himmel. Blick verlost eine Lounge für 10 Personen inklusive Apéro und Drinks sowie 38 Sofaplätze für je 2 Personen für die Vorstellung von «Ewigi Liebi» am 1. August 2026. Geniesse mit etwas Glück einen besonderen Open-Air-Kinoabend im Dolder Bad.

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