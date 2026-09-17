Am 30. September steigt die Energy Live Session mit dem angesagten Singer-Songwriter Michael Schulte im Sous Soul in Bern. Bei uns kannst du Tickets gewinnen für den Showcase in einem intimen Rahmen.

Mit seiner warmen Stimme und seinen ehrlichen Texten begeistert Michael Schulte seit Jahren seine Fans. Spätestens seit seinem dritten Platz beim Eurovision Song Contest ist der sympathische Singer-Songwriter aus der deutschen Popszene nicht mehr wegzudenken. Seine Hits wie «Broken Sunshine», «Waterfall» oder «Half of My Heart» stehen für gefühlvollen Folk-Pop mit eingängigen Melodien und persönlichen Texten.

Im April dieses Jahres veröffentlichte Michael Schulte sein aktuelles Album «Beautiful Reason» mit 16 kraftvollen Pop-Songs. In den Liedern verarbeitet er sehr private Themen und widmet sie seiner Frau und seinen beiden Kindern. Der Sänger gehört mit seiner ehrlichen, nahbaren Musik zu einer der wichtigsten Pop-Stimmen. Und auch live überzeugt Michael Schulte mit grosser Bühnenpräsenz und macht die Konzerte zu gefühlvollen, intensiven Erlebnissen.

Bei der Energy Live Session kannst du den Sänger in einem intimen Rahmen live erleben. Für den rund 45-minütigen Showcase am 30. September im Sous Soul in Bern verlosen wir 3 x 2 VIP-Tickets sowie 10 x 2 Stehplätze. Die Tickets für den Event können nur gewonnen werden. Geniesse eine Auswahl der neuen Songs und bekanntesten Hits von Michael Schulte in unvergesslicher Atmosphäre.

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Teilnahmeschluss ist am 23. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.