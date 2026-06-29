Die Energy Live Session bringt Baschi für ein exklusives Showcase an den Mönchhof am See in Zürich. Für die Energy Live Session im intimen Rahmen am 13. Juli können die Tickets nur gewonnen werden - so auch bei uns!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Baschi gehört seit Jahren zu den prägenden Stimmen des Schweizer Mundart-Pop-Rocks. Seit seinem Durchbruch bei MusicStar hat Sebastian Bürgin alias Baschi mit Songs wie «Chum mit mir», «Gib mer ä Chance» oder «Ehrlich» einen festen Platz in der Schweizer Musiklandschaft. Sein Sound bewegt sich zwischen eingängigen Pop-Melodien und rauem Rock-Feeling, immer getragen von direkten, persönlichen Geschichten. In diesem August erscheint sein Album «Bürgin». Der Name seines neusten Werks unterstreicht den persönlichen Charakter. In den Songs verarbeitet er sehr private Themen und widmet sie seiner Familie, allen voran seinem wenige Monate alten Sohn.

Nun bringt Baschi eine Selektion seiner neuen Songs und grössten Hits an die Energy Live Session im Mönchhof am See in Zürich. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets sowie 10 x 2 Stehplätze für die Energy Live Session am 13. Juli im Mönchhof am See in Zürich. Das Publikum erwartet ein Showcase in besonderer Atmosphäre. Tickets können nur bei Partnern von Energy gewonnen werden.

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Teilnahmeschluss ist der 5. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.