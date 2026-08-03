In der vierten Runde der Super League empfangen die Young Boys den FC Vaduz. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel gegen den Aufsteiger und geniesse kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge sowie hervorragende Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Das zweite Heimspiel der neuen Saison bestreitet YB gegen den Aufsteiger FC Vaduz. Zuletzt spielten die beiden Teams 2020/21 in der Liga gegeneinander. Damals sicherte sich YB mit Rekordvorsprung zum vierten Mal in Folge den Meistertitel, und Vaduz stieg nach nur einer Saison wieder in die Challenge League ab. Von den vier Direktbegegnungen konnten die Berner zwei für sich entscheiden, dazu gab es zwei Unentschieden. Nach dem Aufstieg in die Super League kommt es nun wieder zum Duell zwischen YB und den Lichtensteinern.

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel der Young Boys gegen den FC Vaduz am 23. August im Wankdorf. Dort erwartet dich neben Sitzplätzen auf der Haupttribüne auch kostenlose Verpflegung vor, während und nach dem Spiel in der Valiant Lounge. Zudem gibt es 2 x 2 weitere Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.