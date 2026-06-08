Ende Juni wird Basel zum Treffpunkt von Anhängern des Schweizer Brauchtums. Zum Eidgenössischen Jodlerfest füllt sich die Altstadt mit Trachten, Alphörnern, Fahnen und 200’000 Besuchern und Besucherinnen. Blick verlost Tickets für den Grossanlass.

Vor über 100 Jahren fand das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel statt – und nun sorgt der Anlass zu Ehren des urschweizerischen Brauchtums hier ein weiteres Mal für die «drei scheenschte Dääg» mitten im Sommer. Vom 26. bis 28. Juni 2026 wird Basel zum Jodlerdorf. Zum 32. Eidgenössischen Jodlerfest reisen rund 12’000 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und Alphornbläser sowie Fahnenschwingerinnen und Fahnenschwinger in die Stadt. Erwartet werden bis zu 200’000 Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto «Stadt und Land mitenand» findet der Grossanlass in der Basler Altstadt statt, mit 100 Festbeizen und Ständen, einer Jodlermeile und vielem mehr. Das Festgelände befindet sich zwischen dem Petersplatz und den darunterliegenden Altstadtgassen bis hin zum Marktplatz. Die Wertungsvorträge finden in Kirchen und Konzertsälen in der Innenstadt statt, wo die Teilnehmenden ihr Können vor einer Fachjury präsentieren. Auch abseits der Wettbewerbe spielt das gemeinsame Feiern eine wichtige Rolle. Zu den absoluten Höhepunkten gehören der feierliche Festakt auf dem Marktplatz sowie der grosse Umzug am Sonntag durch die Innenstadt.

Blick verlost 3 x 2 Besucherfestsets inklusive Tribünenplätzen und Festführer sowie 20 x 2 Festtickets ebenfalls mit Führer für das Eidgenössische Jodlerfest vom 26. bis 28. Juni in Basel. Die Preise beinhalten jeweils einen Festführer, ein Festabzeichen, einen Eintrittsbändel für die Bewertungsvorträge am Freitag und Samstag sowie ein ÖV-Ticket für die Region Basel während des gesamten Festwochenendes. Mach mit, und erlebe Schweizer Kultur hautnah.

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Teilnahmeschluss ist am 14. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.