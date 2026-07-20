Ob zum Mitsingen, Mitfeiern oder einfach zum Geniessen – Heimatliebi liefern mit «Ländler Tornado» den passenden Sound. Blick verlost 40 signierte CDs der Schweizer Boygroup.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Heimatliebi bringt frischen Wind in die Schweizer Volksmusik. Mit ihrem «Stadion Ländler» verbindet das Trio traditionelle Klänge mit modernen Beats und sorgt mit viel Charme und einer Prise Selbstironie für beste Unterhaltung. Die Boygroup – die nie tanzen gelernt hat, dafür im Takt jodelt – besteht aus Urs Fischer alias dr Eidgenoss, dem Akkordeonvirtuosen Adamo Häller und Sänger Schibä.

Mit ihrem Album «Ländler Tornado» liefert Heimatliebi den passenden Soundtrack für alle, die Volksmusik mit Power lieben. Jetzt hast du die Chance, dir das Album zu sichern: Blick verlost 40 signierte Exemplare von «Ländler Tornado». Mach mit, und gewinne mit etwas Glück ein handsigniertes Album von Heimatliebi.

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Teilnahmeschluss ist am 26. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.