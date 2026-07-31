Gewinne Bratwurst und Getränk fürs St. Galler Fest

Das St. Galler Fest lädt am 14. und 15. August zum Feiern ein – mit Musik, feinem Essen und guter Stimmung. Blick verschenkt Bratwurst und Getränk an 100 glückliche Gewinner!

Das St. Galler Fest ist eines der Highlights im Veranstaltungskalender der Ostschweiz und begeistert jedes Jahr rund 100'000 Besucherinnen und Besucher. In der historischen Altstadt und den umliegenden Gassen entsteht am 14. und 15. August eine bunte Festmeile, die zum Schlendern, Entdecken und Geniessen einlädt. Verschiedene Bühnen mit Live-Musik, Marktstände und feine Spezialitäten sorgen für viel Abwechslung und gute Laune. Das St. Galler Fest ist ideal, um mit Freundinnen und Freunden oder der Familie den Sommer in der Stadt zu feiern. Hier erlebst du die lebendige Seite von St. Gallen und sammelst Erinnerungen, die bleiben.

Blick verlost im Rahmen des St. Galler Fests 100 x 2 Gutscheine für Bratwurst und Getränk. Denn ein Fest in der Ostschweiz ohne den Klassiker kommt nicht in Frage. Und die berühmte St. Galler Bratwurst wird natürlich ohne Senf gegessen!

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Teilnahmeschluss ist am 6. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.