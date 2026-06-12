Hol dir mit etwas Glück einen Extrabatzen. Im Newsletter-Gewinnspiel verlosen wir 5 Pakete mit je 10 Rubbellosen. So hast du die 10-fache Chance auf den Hauptgewinn von insgesamt 2,44 Millionen Franken.

Mit den «Win for Life Deluxe»-Rubbellosen hast du die Chance, auf einen Schlag Millionärin beziehungsweise Millionär zu werden. Und obendrauf gibt es 20 Jahre lang jeden Monat 6000 Franken aufs Konto überwiesen. Eine grosszügige Lohnerhöhung! Damit kannst du dir eine lang ersehnte Reise verwirklichen, dir ein neues Auto leisten oder einfach das Leben sorgloser geniessen.

Gewinne eines von fünf Paketen mit je 10 «Win for Life Deluxe»-Rubbellosen. Sichere dir die Chance auf den Sofortgewinn von einer Million und auf 240 Überweisungen von je 6000 Franken.

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Teilnahmeschluss ist der 18. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.