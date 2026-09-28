Deep Purple zählt seit über fünf Jahrzehnten zu den prägendsten Bands der Rockgeschichte. Mit Klassikern wie «Smoke on the Water» sind die Rock-Ikonen am 16. Oktober im Hallenstadion Zürich zu Gast. Gewinne bei uns Tickets für das Konzert.

Deep Purple gehört zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Gegründet wurde die britische Band 1968; in den frühen 1970er-Jahren entwickelte sie mit markanten Gitarrenriffs, wuchtigen Orgelklängen und virtuosen Soli einen Sound, der Hardrock und Heavy Metal nachhaltig beeinflusste. Mit Songs wie «Smoke on the Water», «Highway Star», «Child in Time» und «Hush» schuf Deep Purple Klassiker, die bis heute Generationen von Rockfans begeistern.

Besonders «Smoke on the Water» mit seinem unverkennbaren Eröffnungsriff gilt als eine der bekanntesten Rockhymnen überhaupt. Über fünf Jahrzehnte hinweg veröffentlichte die Band erfolgreiche Alben, spielte weltweit ausverkaufte Konzerte und wurde 2016 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Deep Purple steht nicht nur für grosse Hits, sondern auch für energiegeladene Live-Shows, in denen Spielfreude und musikalisches Können im Mittelpunkt stehen. Gründungsmitglied und Schlagzeuger Ian Paice ist immer noch Teil der Band, genauso wie der Bassist Roger Glover und der Sänger Ian Gillan, die 1969 der Band beitraten.

Am 16. Oktober beehrt Deep Purple auf ihrer Tour auch die Schweiz. Als Support ist die aufstrebende Rockband Jayler dabei. Für das Konzert im Zürcher Hallenstadion verlosen wir 23 x 2 Sitzplatztickets – inklusive Upgrade für den exklusiven Zugang in die Sunrise Starzone Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig). Dort geniesst du einen Welcomedrink. Erlebe mit etwas Glück einen Abend mit legendären Riffs, grossartigen Rockklassikern und geballter Live-Energie.

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Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden