Im Juni kehrt die Welt von He-Man in einer neuen Actionversion in die Kinos zurück. Bei der blue Cinema Movie Night kannst du «Masters of the Universe» noch vor dem offiziellen Kinostart sehen. Wir verlosen Tickets für zwei Standorte.

Wir schicken dich zum Kinoevent mit dem Film «Masters of the Universe»

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit «Masters of the Universe» kehrt die 80er-Kultwelt rund um He-Man zurück auf die Leinwand. Eternia steht unter Skeletors Herrschaft, während Prinz Adam zum Kampf um seine Heimat aufbricht. Um diese Welt zu retten, muss er zu He-Man werden, dem mächtigsten Mann des Universums. Die neue Actionversion mit Nicholas Galitzine und Jared Leto erzählt die bekannte Geschichte in frischer Form neu. Der Film startet am 4. Juni in den Schweizer Kinos.

Bei der blue Cinema Movie Night kannst du den Film bereits vor dem offiziellen Kinostart sehen. Wir verlosen je 5x2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 3. Juni im Maxx Luzern und im Cinedome Biel.

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Teilnahmeschluss ist der 27. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.