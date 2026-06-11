Am 25. Juni startet mit «Supergirl» das neuste Abenteuer aus dem DC-Comic-Universum in den Kinos. Bei der blue Cinema Movie Night kannst du den Film noch vor dem Kinostart sehen. Wir verlosen Tickets für die Vorstellungen in St. Gallen und Zürich.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit «Supergirl» kommt das nächste grosse Abenteuer aus dem DC-Comic-Universum auf die Kinoleinwand. Milly Alcock spielt Kara Zor-El, die sich gemeinsam mit ihren Verbündeten auf eine gefährliche Reise durch das Universum begibt, um einen skrupellosen Gegner zur Strecke zu bringen.

Bei der blue Cinema Movie Night kannst du den Film «Supergirl» vor allen anderen sehen. Wir verlosen je 5 × 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 24. Juni im Cinedome Abtwil SG sowie im Abaton Zürich. Geniesse die Vorpremiere mit etwas Glück zusammen mit deiner Begleitperson inklusive Welcome-Drink vor dem Filmbeginn sowie je einer Portion Popcorn!

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Teilnahmeschluss ist der 17. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.