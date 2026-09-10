Bei der Blue Cinema Ladies Night kannst du die Komödie «Spa Weekend» vor dem offiziellen Kinostart schauen. Gewinne zwei Tickets für die exklusive Vorstellung am 22. September mit Welcome-Drink und kleinem Popcorn.

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Drei beste Freundinnen suchen bei einem längst überfälligen Wellness-Weekend pure Entspannung. Doch die Ruhe ist schnell vorbei, als ihre exzentrische Freundin uneingeladen aufkreuzt und für Chaos sorgt. «Spa Weekend» mit Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau und Anna Faris ist ab dem 24. September auf Grossleinwand zu sehen.

Bei der Ladies Night von Blue Cinema kannst du gemeinsam mit einer Freundin die Komödie vor allen anderen sehen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinovent am 22. September in St. Gallen und Luzern. Dabei erwartet euch auch je ein Welcome-Drink sowie ein Popcorn S.

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Teilnahmeschluss ist der 16. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.