Die romantische Komödie «One Night Only» startet am 11. August 2026 im Kino. Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film bereits vor dem offiziellen Kinostart erleben. Blick verlost Tickets für einen Kinoabend in Zürich und in Winterthur.

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Mit «One Night Only» bringt Regisseur Will Gluck eine neue romantische Komödie mit Callum Turner und Monica Barbaro auf die Kinoleinwand. Allie ist eine hoffnungslose Romantikerin, Owen frisch getrennt und wieder Single. In New York kreuzen sich ihre Wege – ausgerechnet an einem Tag mit einer verrückten Regel: Sex für Singles gibt es nur einmal im Jahr! Perfektes Timing, denn genau heute ist es so weit. Aber was, wenn diese eine Nacht alles verändert?

Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die blue Cinema Ladies Night mit «One Night Only» am 11. August 2026 im Abaton Zürich und im Maxx Winterthur. Erlebe die romantische Komödie gemeinsam mit einer Begleitung auf der Grossleinwand und geniesse einen unvergesslichen Kinoabend voller Emotionen und Überraschungen – noch vor dem offiziellen Kinostart.

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Teilnahmeschluss ist am 5. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.