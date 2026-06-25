«Vaiana» kommt als Live-Action-Version zurück ins Kino. Bei der blue Cinema Ladies Night siehst du das Disney-Abenteuer vor dem offiziellen Start. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen am 8. Juli in Chur und Luzern.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit «Vaiana» kehrt die beliebte Disney-Geschichte als Realverfilmung auf die grosse Kinoleinwand zurück. Die junge Vaiana lebt auf der Insel Motunui in Polynesien und spürt eine enge Verbindung zum Meer. Obwohl ihr Volk das offene Wasser meidet, folgt sie dem Ruf des Ozeans und begibt sich auf eine mutige Reise. Gemeinsam mit dem Halbgott Maui stellt sie sich grossen Herausforderungen, um ihre Heimat zu retten und die Zukunft ihres Volkes zu sichern. Die Neuverfilmung mit Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson startet am 9. Juli in den Deutschschweizer Kinos.

Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film schon vor dem offiziellen Kinostart erleben. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 8. Juli 2026 im blue Cinema Chur sowie im blue Cinema Maxx in Emmenbrücke LU.

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Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.