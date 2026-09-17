Anfang Oktober kommt der Psychothriller «Verity - Dunkle Geheimnisse» in die Schweizer Kinos. Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film am 30. September vor dem offiziellen Kinostart sehen. Für die Vorstellungen in Muri bei Bern und Chur verlosen wir Tickets.

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Die junge Autorin Lowen Ashleigh erhält den Auftrag, die erfolgreiche Buchreihe der Schriftstellerin Verity Crawford zu vollenden. Dafür zieht sie in das Haus der Familie ein und beginnt, Veritys Unterlagen zu durchforsten. Dabei entdeckt Lowen ein unveröffentlichtes Manuskript mit verstörenden Enthüllungen über die Familie Crawford. Je tiefer sie in die Geschichte eintaucht, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion. Bald stellt sich die Frage, wem sie noch vertrauen kann – und welches Geheimnis sich tatsächlich hinter den Mauern des Hauses verbirgt.

«Verity - Dunkle Geheimnisse» mit Dakota Johnson, Anne Hathaway und Josh Hartnett kommt am 1. Oktober in die Schweizer Kinos. Die düstere Atmosphäre und die überraschenden Wendungen sorgen für Nervenkitzel und Gesprächsstoff. Wer packende Thriller liebt, kommt hier voll auf seine Kosten. Mit etwas Glück kannst du bei uns Tickets für die Blue Cinema Ladies Night mit «Verity» am 30. September gewinnen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent mit Welcome-Drink und Popcorn für die Vorstellungen in Muri bei Bern und in Chur.

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Teilnahmeschluss ist am 23. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.