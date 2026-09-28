Beim exklusiven Kinoevent von Blue Cinema kannst du das Drama «Sinn und Sinnlichkeit» vor dem offiziellen Kinostart sehen. Gewinne zwei Tickets für die Ladies Night am 13. Oktober in Luzern oder St. Gallen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Neuverfilmung des Romanklassikers «Sinn und Sinnlichkeit» von Jane Austin kommt am 15. Oktober in die Kinos. Blue Cinema lädt vorab zur Vorpremiere des Dramas. Dank Blick kannst du den Film vor allen anderen sehen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 13. Oktober in den Blue Cinemas in Luzern und St. Gallen, inklusive Welcome-Drink und kleinem Popcorn.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.