Vom 1. bis 4. Oktober findet zum ersten Mal die Blick-Wanderrallye in Davos statt. Neben gemeinsamen Wanderungen dürfen sich die Gäste auf unterhaltsame Abende mit prominenten Gästen freuen. Wir verlosen ein Package für zwei Personen mit Hotelübernachtung.

Bei der Blick-Wanderrallye erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Tage lang Natur, Bewegung, Begegnungen und Unterhaltung. An zwei Wandertagen stehen zwei unterschiedliche Routen zur Auswahl, einmal die gemütliche Variante «Patschifig» mit rund 9 bis 12 Kilometern sowie die «Ambitioniärt» für geübte Wandernde mit 17 bis 20 Kilometern. Zur Mittagszeit ist eine längere gemeinsame Pause mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem musikalischen Programm eingeplant.

Auch abends wird im Wanderzelt einiges geboten. Dort geniessen die Gäste Bündner Spezialitäten, geselliges Beisammensein und beste Unterhaltung auf der Bühne. So sorgen die beiden Comedians Charles Nguela am Freitag und Sven Ivanic am Samstag für Lacher. Für den musikalischen Abschluss sind am Freitag die Schlagerband Xanadoo und am Samstag die Mundartgruppe Heimatliebi zuständig. Beide Musik-Acts sind auch tagsüber mit den Wanderinnen und Wanderern unterwegs.

Für die Blick-Wanderrallye vom 1. bis 4. Oktober in Davos kannst du ein Package für zwei Personen gewinnen. Im Gewinn inbegriffen sind neben der Teilnahme an den Wanderungen und am Abendprogramm auch drei Hotelübernachtungen mit Frühstück in Davos sowie die gemeinsamen Abendessen im Wanderzelt. Erlebe mit etwas Glück ein ereignisreiches Wanderwochenende im Davoser Herbst mit vielen Highlights.

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Teilnahmeschluss ist am 20. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.