Blick verlost Tickets für die Heimspiele des EHC Kloten

Die Saison der National League ist im vollen Gange. Gewinne zwei Tickets für ein Spiel des EHC Kloten in der Swiss Arena. Mit etwas Glück geniesst du dabei die Vorzüge der EHC-K Lounge.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Die National League gibt auf dem Eis wieder Vollgas. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, wenn es im Rennen um die Play-off-Plätze um jeden Punkt geht. Der EHC Kloten kämpft aktuell am unteren Tabellenende um den Anschluss an die Play-in-Plätze. Das Team kann zu Hause am Schluefweg auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans zählen. Im November haben die Klotener drei Heimspiele, gegen den HC Servette-Genève, den HC Davos und die SCL Tigers.

Blick verlost für die Heimspiele der Klotener im November je 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht auf das Spielgeschehen sowie kostenlosen Softgetränken und Bier in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

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Teilnahmeschluss ist am 4. November 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.